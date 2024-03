Austria Lustenau will gegen BW Linz noch ersten Heimerfolg einfahren

Die Heraf-Mannen hoffen gegen die Oberösterreicher auf wichtige drei Punkte im Abstiegskampf.

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

22. Spieltag

Der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau vs BW Linz

SC Austria Lustenau – FC BW Linz Sonntag

Bregenz, Immo Agentur Stadion, 17 Uhr, SR Harald Lechner

Der FC Blau Weiß Linz ist seit sechs Pflichtspielduellen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen (4S 2U) – erstmals so lange. Im einzigen Duell in der Bundesliga trennten sich die beiden Teams im Hinspiel 0:0 – Lustenaus einziges torloses Remis in dieser BL-Saison.

Der FC Blau Weiß Linz gewann die letzten zwei Auswärts-Pflichtspiele gegen den SC Austria Lustenau und holte dabei so viele Siege wie in den ersten 10 Duellen bei den Lustenauern zusammen. Lustenau blieb zuletzt zweimal in Folge daheim gegen die Linzer torlos, in den ersten 10 Heimspielen zusammen nur einmal.

Der SC Austria Lustenau holte in der Bundesliga in den vier Spielen unter Andreas Heraf vier Punkte – mehr als in den ersten 17 Saisonspielen unter Markus Mader und Alexander Schneider zusammen (3).

Der SC Austria Lustenau hat mit 75 Hohen Ballgewinnen (innerhalb von 40 Meter vor dem gegnerischen Tor) die wenigsten in dieser Saison der Bundesliga, der FC Blau Weiß Linz mit 124 die zweitwenigsten. Beide Teams trafen je einmal nach einem „High Turnover“ – nur der SK Rapid in dieser BL-Saison nicht.

Der SC Austria Lustenau ließ in dieser Saison der Bundesliga mit 15,6 gegnerischen Pässen pro Defensivaktion im gegnerischen 3/5 des Platzes (PPDA) die meisten zu, der FC Blau Weiß Linz mit 14,0 die zweitmeisten. Die Gegner von Blau Weiß Linz spielten gesamt mit 8.291 Pässen die meisten, Lustenaus Gegner mit 7.630 Pässen die zweitmeisten.

