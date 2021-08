Austria Lustenau will die Tabellenführung halten

Im Auswärtsspiel bei SK Rapid Wien II hoffen die Mader-Mannen auf Zuwachs an Punkten.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel Rapid Wien II - Austria Lustenau

Auch nach den sechs Freitag-Spielen bleibt die Lustenauer Austria an der Tabellenspitze in Liga 2. Vor der Länderspielpause gastiert die Elf von Trainer Markus Mader bei der zweiten Kampfmannschaft der Hütteldorfer. Ohne den gesperrten Kapitän Matthias Maak aber mit den quirligen Offensivkräften Wallace, Cheukoua und Stefanon wollen die Lustenauer in der Bundeshauptstadt Punkten. Im ersten Spiel in der Fremde gab es in Wien beim FAC Wien eine 1:3-Niederlage.