Austria Lustenau will bei SK Sturm Graz überraschen

Die Mader-Mannen hoffen in der Steiermark beim Vizemeister auf Punktezuwachs.

SK Sturm Graz – SC Austria Lustenau Sonntag, 18.09.2022, 14:30 Uhr, Merkur Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Das Match Sturm Graz vs Austria Lustenau im Liveticker

Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga 11 der 12 Spiele gegen den SC Austria Lustenau und gab nur beim ersten Duell 1997 Punkte ab. Sturm gewann die letzten 11 BL-Spiele gegen Lustenau – Klubrekord für die Steirer gegen ein Team. Mehr Siege in Folge gegen einen Gegner holte nur der SK Rapid Wien gegen den SK Vorwärts Steyr (12).

Der SK Sturm Graz verlor in der Bundesliga nur gegen den SC Austria Lustenau keines der ersten 12 Duelle und traf auch nur gegen Lustenau in jedem der ersten 12 BL-Spiele. Die Steirer erzielten dabei 42 Tore – das gelang in den ersten 12 BL-Spielen gegen einen Gegner sonst nur dem FC Salzburg gegen den SV Grödig.

Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga jedes der sechs Heimspiele gegen den SC Austria Lustenau und erzielte dabei immer mindestens drei Tore. Die Steirer erzielten dabei 31 Tore – das gelang sonst keinem Team in den ersten sechs Duellen gegen ein Team. Kein anderes Team erzielte gegen einen Gegner bei mehr als zwei Bundesliga-Heimspielen im Schnitt 5.2 Tore pro Spiel.

Der SC Austria Lustenau verlor nur zwei der ersten acht Spiele dieser Saison der Bundesliga – weniger Niederlagen waren es zu diesem Zeitpunkt in der BL für Lustenau nie (1997/98 auch 2). Lustenau holte aus den ersten acht BL-Saisonspielen 12 Punkte – das ist die geteilt beste Zwischenbilanz der Vorarlberger in der Bundesliga (auch 12 in der Saison 1997/98).