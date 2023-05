Austria Lustenau verliert Spiel und Tabellenführung

Die Lustenauer Austria kassierte zu Hause eine nach einer desolaten Defensivleistung eine 2:4-Niederlage gegen die WSG Tirol.

Die Lustenauer Austria wollte im heutigen Heimspiel gegen die WSG Tirol die Tabellenführung verteidigen und mit einem Sieg den Platz im Play-off fixieren. Doch die Gäste aus Tirol waren von Beginn weg das aktivere und gefährlichere Team. Obwohl die Austria mit Fortdauer der ersten Halbzeit besser ins Spiel kam, gingen die Tiroler in der 34. Minute verdient in Führung. Naschberger sorgte per abgefälschtem Schuss für das 0:1. Knapp zehn Minuten später bekamen die Lustenauer den Ball erneut nicht geklärt und Stumberger erhöhte auf 0:2.

Wackelige Austria-Abwehr

Auch nach der Pause wurde es nicht besser. Nach einem weiten Abschlag von Ozegovic stolperte Grujcic den Ball nach Blume-Querpass zum 0:3 ins eigene Tor (48.). Und auch beim 0:4 durch Ranacher in der 52. Minute sah die Lustenauer Abwehr alles andere als gut aus. Ein Doppelschlag durch einen Fridrikas-Elfmeter nach Foul an Anderson und ein Treffer des eingewechselten Surdanovic brachten dann wieder etwas Spannung zurück ins Spiel.

Doch die Tiroler überstanden die kurze Druckphase der Austria ohne weitere Gegentreffer und stabilisierten sich wieder. Erst in der Schlussphase gab es wieder Chancen für die Lustenauer, doch unter anderem brachte Schmid den Ball nicht im Tor unter (83.). Am Ende blieb es beim 2:4 aus Sicht der Austria, die durch diese Niederlage die Tabellenführung an Wolfsberg (2:0-Sieg in Hartberg) abgeben mussten. Auch die WSG Tirol liegt nun nur noch zwei Punkte hinter den Lustenauern.