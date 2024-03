Austria Lustenau verliert Kellerduell gegen Tirol

Die Lustenauer Austria musste sich im Heimspielg gegen die WSG Tirol nach gut 40 Minuten in Unterzahl mit 1:2 geschlagen geben.

Für die Lustenauer Austria stand am heutigen Abend viel auf dem Spiel. Denn mit einem Sieg im Heimspiel gegen die WSG Tirol konnten die Grün-Weißen an den Gästen vorbei ziehen und die Rote Laterne endlich abgeben. Zu Beginn agierten die Hausherren auch sehr mutig und versuchten offensiv Akzente zu setzen. Doch wirklich gefährlich wurde es selten. Auch die Tiroler riskierten nicht alles und kamen ebenfalls kaum zu Chancen. Mit Fortdauer der Partie übernahmen die Gäste aber immer mehr das Kommando und gingen kurz vor der Pause nicht unverdient mit 0:1 in Führung. Da die Lustenauer Abwehr zu passiv agierte, konnte Nik Prelec frei vor Schierl problemlos zur Führung einschieben.