Austria Lustenau verlängert mit Tormann Schierl

Nach der erfolgreichen Zulassung zur 2. Liga stellt der SC Austria Lustenau auch in der Kaderplanung eine erste Weiche für die kommende Spielzeit.

Domenik Schierl ist seit Juil 2019 Austrianer und geht damit in seine dritte Saison im Austria-Dress. Die unumstrittene Nummer 1 der Grün-Weißen stand bislang 48 Mal für Lustenau zwischen den Pfosten, sechs Spiele davon im ÖFB-Cup, in welchem er die Vorarlberger mit teils herausragenden Leistungen bis ins Cupfinale führte.

Alexander Schneider, Sportkoordinator

„Domenik hat sich in den letzten 2 Jahren zu einem der herausragenden Torhüter in dieser Liga entwickelt. Aber auch aufgrund seiner Rolle neben dem Platz als Vorzeigeprofi und absolute Stütze unserer Mannschaft hatte diese Vertragsverlängerung bei uns höchste Priorität. Umso glücklicher sind wir, dass wir in dieser unruhigen Phase für den gesamten Verein ein Zeichen der Kontinuität aber auch des Aufbruchs setzen konnten. Wir blicken gemeinsam positiv in die Zukunft und haben jetzt ein erstes wichtiges Puzzleteil in der Planung für die kommende Saison gesetzt.