Austria Lustenau und Promis spielen für den guten Zweck

Erstmals veranstaltete der Fußball-Zweitligist in Zusammenarbeit mit dem GC Lech ein Charity-Golfturnier.

Unter dem Motto “Golfen für die GRÖUON-WIISS Zukunft“ veranstaltete die Lustenauer Austria in Zusammenarbeit mit dem GOLFCLUB Lech am vergangenen Wochenende den „1. SC Austria Lustenau Golf Cup“.

Bereits am Samstag trafen sich Sponsoren, Unterstützer und Freunde der Austria bei Nicole und Clemens Walch im Hotel Gotthard in Lech zu einem feinen Abendessen. Neben aktuellen Informationen rund um die Austria, EM-Public Viewing im Kreise des neuen Trainerteams und einigen Austria-Spielern, wurde auch eine Versteigerung von legendären Trikots, hochwertigen Sachpreisen und anderen Einzelstücken durchgeführt.

Mit dem Kanonenstart am Sonntag um 10 Uhr, zeigten 36 Golfspieler und Golfspielerinnen, darunter Mike Galeli, Michael Gau (Supergau), Michael Metzler (ZM3), Familie Prantl (Fahrschule Prantl), Simon Sohm (Carini Etiketten), David Tews (Hervis), Johann Drexel (Freihof), Iris und Markus Hämmerle (Hämmerle & Vogel), Hannes Wölfl (Porsche Dornbirn), Christoph Breuss (trivium Immobilien Investment Gruppe), Manuel Keller (Wilhelmer Sport), Lisa und Guntram Drexel, und die Austria Legende Martin Unger im Modus „Texas Scramble“ ihre Golfkünste. Auch Markus Mader und Martin Schneider vom Trainerteam und die Spieler Domenik Schierl, Matthias Maak, Dragan Marceta und Pius Grabher zeigten ihr Können abseits des Fußballplatzes.

Trotz eines spannenden Turnierverlaufes stand der Spaß im Vordergrund. Eine Chipping-Challenge „Nearest to the Pin“ rundete die gelungene erste Edition des SC Austria Lustenau Golf Cups ab. Die Siegerflight mit Martin Unger, Clemens Walch, Sanel Dedic und Christoph Wirnsperger durften letztlich ein grünes Lustenau-Sakko und Siegerpokal in Empfang nehmen und sind im Jahr 2022 gefordert, diesen Titel zu verteidigen.