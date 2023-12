Austria Lustenau sucht in Bregenz gegen LASK Linz den Weg aus der großen Krise

In der neuen Heimstätte hoffen die Grün-Weißen gegen den Dritten aus Oberösterreich auf die Trendwende.

Der letzte Schritt ist gemacht – Die Lustenauer Austria erhielt von der Österreichischen Bundesliga die positive Nachricht, dass das ImmoAgentur-Stadion in Bregenz für die Spiele im heimischen Oberhaus zugelassen ist. Damit steht einer grün-weißen Premiere am Bodensee am 9. Dezember gegen den LASK nichts mehr im Wege.

Der LASK ist in der Bundesliga seit 11 Spielen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen (8S 3U) und verlor nur zwei der 15 BL-Duelle – gegen kein anderes Team bei so vielen Spielen weniger.

Der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau vs LASK Linz

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

SC Austria Lustenau – LASK Linz Samstag

Bregenz, Immo-Agentur Stadion, 17 Uhr, SR Harald Lechner

Der LASK traf in der Bundesliga in jedem der 15 Spiele gegen den SC Austria Lustenau – das gelang dem LASK in den ersten 15 BL-Duellen gegen kein anderes Team. Der LASK erzielte in den ersten 15 BL-Duellen 29 Tore – so viele wie sonst nur gegen den RZ Pellets WAC in den ersten 15 BL-Spielen.

Der SC Austria Lustenau gewann in der Bundesliga die ersten zwei Heimspiele gegen den LASK in der Saison 1997/98, ist aber seither fünf BL-Heimspiele in Folge gegen die Linzer Athletiker sieglos(3U 2N). Der LASK traf auswärts in BL-Spielen gegen Lustenau immer (11 Tore in 7 Spiele).

Der LASK holte aus den ersten 16 Spielen dieser Saison der Bundesliga 29 Punkte – zwei mehr als in der Vorsaison zu diesem Zeitpunkt und zuletzt 2020/21 so viele (damals 30). Die Linzer kassierten 13 Gegentore – so wenige wie zuletzt 2019/20 nach 16 Spielen (damals 12).

Der SC Austria Lustenau könnte als viertes Team in der Historie der Bundesliga nach dem SC Neusiedl/See im Herbst 1983 (16 Spiele), Salzburger AK im Herbst 1985 (22 Spiele) und Vorwärts Steyr im Herbst 1995 (18 Spiele) in einer gesamten Herbstsaison sieglos bleiben.

Mit 29 Punkten steht der LASK nach 16 absolvierten Runden um zwei Zähler besser da als in der abgelaufenen Spielzeit. Beim Gastspiel im Ländle peilen die Athletiker den neunten Saisonsieg und damit einen würdigen Abschluss einer insgesamt starken Herbstsaison an. In den vergangenen sieben Partien blieben die Schwarz-Weißen sechs Mal ohne Niederlage, das 0:0 zuletzt bei der Wiener Austria war bereits das achte Liga-Match ohne Gegentor.

Der Gegner aus dem Ländle wartet nach 16 Runden noch auf den ersten Sieg und hält nach den Remis gegen Hartberg, den WAC und Blau-Weiß Linz bei drei Punkten. Seit zwei Spieltagen wird die Mannschaft von Sportchef und Interimscoach Alexander Schneider betreut, nachdem sich der Klub von Aufstiegstrainer Markus Mader getrennt hatte.

In der Bundesliga seit 25 Jahren ungeschlagen

Die jüngsten beiden Aufeinandertreffen wurden von den Schwarz-Weißen für sich entschieden, boten jedoch einiges an Spannung. Im ersten Saisonduell beförderten Philipp Ziereis und Thomas Goiginger den LASK mit zwei späten Treffern auf die Siegerstraße, am 24. Februar 2023 schoss Marin Ljubicic die Linzer in der 94. Minute bei der Eröffnung der Raiffeisen Arena zum 1:0-Erfolg.

In den letzten sieben Begegnungen und damit seit Mai 2016 konnten die Oberösterreicher immer zumindest einen Punkt einfahren. Die letzte Niederlage gegen Lustenau in der höchsten Spielklasse resultiert noch aus der ersten Bundesliga-Zeit der Vorarlberger und liegt mehr als 25 Jahre zurück. In insgesamt 15 Bundesliga-Duellen ging der LASK bei drei Punkteteilungen zehn Mal als Sieger vom Platz.

Es fehlen: Mustapha, Taoui, Wiesinger

SK Rapid Wien – FC RB Salzburg Samstag 14.30 Uhr