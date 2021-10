Austria Lustenau steht vor einer Pflichtaufgabe

Mit dem sechsten Heimerfolg gegen Kapfenberg wollen die Mader-Mannen die Spitzenposition in der 2. Liga festigen.

Liveticker mit allen Daten vom Spiel Austria Lustenau vs Kapfenberg

Mit einem Vorsprung von sechs Punkten auf den Zweiten Liefering liegt die Lustenauer Austria nach zehn von dreißig Spieltagen in der 2. Liga ganz klar in Führung. Nach dem Länderspielpause startet Austria Lustenau das zweite Drittel in der laufenden Meisterschaft mit dem Heimspiel gegen den Dreizehnten Kapfenberg. Die Grün-Weißen sind klarer Favorit und wollen den sechsten Heimsieg einfahren sowie die Spitzenposition festigen.

„Wir haben individuelle Qualität und Stärken und müssen gleichzeitig auch die Stärken des Gegners in den Griff bekommen“, so Austria Lustenau Erfolgscoach Markus Mader. Zwanzig Kaderspieler plus drei Tormänner stehen zur Verfügung, Mader hat die Qual der Wahl. Einzig Raul Marte fehlt aus gesundheitlichen Gründen und wird in zwei Wochen mit dem Lauftraining wieder beginnen. „Die Spieler sind so professionell unterwegs. Der Körper ist ihr Kapital und im Profizirkus sind ein Jahrzehnt auf diesem hohen Niveau zu spielen möglich. Wir müssen keinen einzigen Kicker antreiben und unterstützen alle Spieler auf diesem Weg. Alle Akteure übernehmen aber viel Eigenverantwortung“, weiß Mader. Viel beigetragen haben auch Cotrainer Martin Schneider und Lucas Vidal die eine hervorragende Trainingssteuerung mit einfließen lassen.