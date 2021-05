Austria Lustenau steht nun auf einem Abstiegsplatz

Die Grün-Weißen verlieren das Austria-Duell gegen Klagenfurt mit 0:2 und sind Vierzehnter

Austria Lustenau verlor das Austria-Duell gegen Klagenfurt vor 100 Zuschauern mit 0:2 und steckt mitten drin im Abstiegskampf. Die Lustenauer Austria wäre nach derzeitigen Stand von drei Absteigern in der kommenden Saison nicht mehr in der 2. Liga. Allerdings sind die Lustenauer nun vier Runden vor Schluss auf den vierzehnten Rang zurückgefallen, und von den Regionalligen dürfte es höchstens ein Aufsteiger geben, wenn überhaupt. Die zwei Gegentore fielen in der Schlussphase: Markus Rusek (74.) und Markus Pink trafen für Klagenfurt und lassen die Elf um Trainer Peter Pacult noch hoffen den Aufstieg in die Bundesliga noch zu schaffen. Vor allem Legionär Adriano Bertaccini hätte die Lustenauer Austria in Führung bringen müssen (38.). Die Hausherren hatten vor allem in Hälfte eins ein Chancenplus aber die Effizienz fehlte. Für Austria Lustenau geht die Krise weiter: Zweite zu Null Niederlage in Folge und zum siebenten Mal zuhause schon verloren. In den letzten vier Spielen gab es drei Niederlagen und ein Remis.