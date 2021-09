Austria Lustenau: Offensive noch unberechenbarer

SC Austria Lustenau leiht Bryan Silva Teixeira von Clermont Foot und verlängert die Leihe mit Brandon Baiye. Haris Tabakovic bleibt.

Der SC Austria Lustenau verstärkt den Kader am Deadline-Day und holt von Kooperationspartner Clermont Foot 63 Angreifer Bryan Silva Teixeira. Zudem verlängerte Brandon Baiye seinen Vertrag in Clermont und wird wie Teixeira die Saison 2021/22 auf Leihbasis in Vorarlberg bestreiten.

Ausgeliehen aus Clermont

Bryan Silva Teixeira wurde im Nachwuchs von Clermont ausgebildet und sammelte in den vergangenen beiden Jahren Spielpraxis bei den Drittligisten US Concarneau und US Orleans. In diesem Sommer absolvierte er mit Clermont Foot die komplette Vorbereitung auf die Ligue 1 und kam jeweils in den Testspielen des Clubs zum Einsatz. Bei den ersten beiden Meisterschaftsspielen war der junge Stürmer, der als klassischer Neuner und am Flügel eingesetzt werden kann, Teil des Kaders.

Brandon Baiye war im vergangenen Jahr bereits Stamm- und Führungsspieler bei der Austria. Insgesamt kam der Belgier dabei auf 28 Einsätze in der Liga und einen Einsatz im ÖFB-Cup. Dabei erzielte der 20-jährige vier Treffer, fünf weitere bereitete er vor. Baiye wurde beim FC Brügge ausgebildet und lief bislang 32mal für belgische U-Nationalmannschaften auf. 2019 erfolgte der Wechsel nach Clermont, ehe er letzten Sommer erstmals das Austria-Trikot trug.

Neben Baiye und Teixeira spielen aktuell mit Mo Cham Saracevic und Cem Türkmen zwei weitere vielversprechende Talente des französischen Kooperationspartners bei der Austria auf Leihbasis. Das Defensiv-Duo Jean Hugonet und Hakim Guenouche wurde zudem von der Scouting-Abteilung Clermonts aufgespürt.

Statements

Alexander Schneider: „Mit Bryan konnten wir kurz vor Ende der Transferperiode die gewünschte Verstärkung in der Offensive verpflichten. Durch seine Flexibilität gibt er unserem Kader und dem Trainerteam eine weitere Option und neue Qualitäten, um die Offensive noch unberechenbarer zu gestalten. Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass Brandon ein weiteres Jahr in Lustenau spielen wird. Er war letzte Saison schon eine prägende Figur und wir sind sicher, dass er in dieser Saison nochmal einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung gehen wird. Es ist ein starkes Zeichen für den Verein und die Kooperation solche Spieler über mehr als eine Saison in Lustenau halten zu können.“