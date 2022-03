Austria Lustenau möchte zurück auf die Erfolgsspur

Im Westderby im Innsbrucker Tivoli hoffen die Mader-Mannen auf einen Sieg.

Am Sonntag trifft der SC Austria Lustenau auswärts in der Matinee auf den FC Wacker Innsbruck. Im West-Derby geht es erneut um wichtige Punkte, die Austria möchte nach der knappen Heimniederlage am Montag gegen den FAC zurück in die Erfolgsspur.

Gegner

Der FC Wacker Innsbruck befindet sich derzeit in wilden Gewässern. Sportlich befindet man sich im Niemandsland der Tabelle (9. Platz) und erst vor kurzem gab es einen kompletten Führungswechsel im Vereinsvorstand. Zusätzlich finden sich derzeit immer wieder Meldungen über finanzielle Schwierigkeiten in den Nachrichten und in Fan-Foren. Sportlich hat Wacker im Winter einige Spieler abgegeben - unter anderem sind Lukas Fridrikas, Okan Aydin, Stefan Meusburger und Stefan Hager nicht mehr Teil des Teams. In der Hinrunde waren dies allesamt Stammspieler bei den Grün-Schwarzen. “Für uns spielen die Geräusche im Umfeld der Innsbrucker keine Rolle. Wir konzentrieren uns auf das Geschehen am Platz und da erwarten wir einen unangenehmen Gegner, der uns gerne ein Bein stellen möchte”, erklärt Markus Mader. Mit Ronivaldo, Dennis Grote und Alexander Joppich hat das Team nach wie vor erfahrene Spieler im Team und viele junge Talente. “Vor eigenem Publikum sind sie auch noch einmal eine Klasse besser, wir wissen also das wir eine Top-Leistung abrufen müssen”, so der Trainer der Austria-Elf.