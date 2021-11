Austria Lustenau mit torlosem Remis beim GAK

Tabellenführer Austria Lustenau kommt trotz klarer Überlegenheit nicht über ein 0:0 hinaus.

Trotz klarer Überlegenheit der Sticker ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause. Vor allem ab Minute 30 schnürten die Gäste aus dem Ländle die Steirer in der eigenen Hälfte ein.

Auch nach Wiederbeginn waren die Lustenauer klar spielbestimmend, allerdings brachten Tabakovic & Co. die Kugel nicht über die Linie. So blieb es schlussendlich beim aus GAK-Sicht schmeichelhaften 0:0, Tabellenführer und Herbstmeister Austria Lustenau geht mit einem komfortablen Vorsprung auf die Verfolger in die Winterpause.