Austria Lustenau mit Sonntags-Matinee in Linz

Premiere in der zweiten Liga für die Lustenauer. Erstmals spielen die Austrianer ein Meisterschaftsspiel der 2. Liga am Sonntag Vormittag.

Die Oberösterreicher sind das Überraschungsteam der Liga. Im letzten Jahr die Liga als Tabellenletzter abgeschlossen, winkt wie bereits erwähnt in dieser Saison die Tabellenführung. Speziell die Offensive der Linzer ist hervorzuheben. Mit Alan Lima Carius stellt man aktuell den Führendne in der Torschützenliste. Manuel Hartl, Thomas Fröschl und Mario Ebenhofer bringen viel Erfahrung mit. “Wir werden alles tun, um die Linzer Offensive auszubremsen, sie haben sich gut verstärkt, aber unsere Defensive hat bisher überzeugt”, geht Plassnegger zuversichtlich in die Partie. “Wir haben den notwendigen Respekt, aber verstecken werden wir uns nicht”. Der Steirer möchte die Linzer mit einer stabilen Defensive und schnellem Umschaltspiel knacken. Personell muss Gernot Plassnegger auf William, Firat Tuncer und Marcel Canadi verzichten.