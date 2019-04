Austria Lustenau mit Sieg in letzter Minute

Die Lustenauer Austria jubelte beim FC Liefering nach einem Last-Minute-Treffer von Barbosa über einen 2:1-Erfolg.

Für die Lustenauer Austria ging es heute zum Tabellennachbarn FC Lieferung. Dabei wollten die Lustenauer endlich auch in der Fremde wieder einmal über einen vollen Erfolg jubeln. Das Spiel selbst begann jedoch nicht optimal – in der 14. Minute sorgte Karim Adeyemi für das 1:0 für Liefering. In weiterer Folge plätscherte das Spiel ohne große Höhepunkte vor sich hin, bis zur 28. Minute. Nach einem Foul an Otter gelang Ronivaldo per Elfmeter der Ausgleich. Die Lustenauer waren nun besser im Spiel, dennoch ging es mit dem 1:1 in die Pause.