Austria Lustenau kann Klagenfurt die Meisterrunde verderben

SC Austria Lustenau – SK Austria Klagenfurt Sonntag, 19.03.2023, 17:00 Uhr, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Der SK Austria Klagenfurt ist seit sieben Pflichtspielen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen, die letzten vier davon wurden gewonnen. Von den ersten vier Pflichtspielen gewann Lustenau noch drei – bei einem Remis.

Der SC Austria Lustenau hält bei 24 Punkten nach den ersten 21 Spielen und damit erstmals bei so vielen zum Vergleichszeitpunkt in einer Saison der Bundesliga (Höchstwert zuvor waren 19 Punkte – in der Saison 1997/98).

Der SK Austria Klagenfurt gewann neun Spiele in dieser Saison der Bundesliga und damit mehr als in den 32 Spielen der gesamten Vorsaison (8 Siege). Klagenfurt gewann drei BL-Spiele in Serie und stellte damit den Klubrekord aus dem Herbst ein. Vier BL-Siege in Serie gelangen den Klagenfurtern noch nie.

Der SK Austria Klagenfurt gewann fünf der 10 Auswärtsspiele in dieser Saison der Bundesliga – nur der FC Salzburg (10 Siege in 11 Auswärtsspielen) mehr. Der SC Austria Lustenau verlor drei der 10 Heimspiele in dieser BL-Saison – nur Salzburg (0) und der SK Puntigamer Sturm Graz (2) weniger.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte in dieser Saison der Bundesliga 12 Kopfballtore – mit Abstand die meisten (Altach folgt mit 7 auf Platz 2) und um mehr als doppelt so viele wie in der gesamten Vorsaison, als die Klagenfurter fünfmal per Kopf trafen. Mehr Kopfballtore innerhalb einer BL-Saison erzielte zuletzt der RZ WAC in der Saison 2019/20 mit damals 16 Toren per Kopf in 32 Spielen.

FC RB Salzburg – SCR Altach Sonntag 17 Uhr; FK Austria Wien – SK Rapid Wien Sonntag 17 Uhr; SV Ried – Wolfsberger AC Sonntag 17 Uhr; TSV Hartberg – LASK Linz Sonntag 17 Uhr; WSG Tirol – SK Sturm Graz Sonntag 17 Uhr;

Bundesliga 2022/2023

Tabelle:

1.FC RB Salzburg 21 17 3 1 48:12 54

2. SK Sturm Graz 21 13 6 2 35:15 45

3. LASK Linz 21 10 7 4 36:26 37

4. SK Rapid Wien 21 10 3 8 34:24 33

5. SK Austria Klagenfurt 21 9 3 9 33:36 30

6. FK Austria Wien 21 9 5 7 35:31 29

7. WSG Tirol 21 8 4 9 32:35 28

8. SC Austria Lustenau 21 6 6 9 25:35 24

9. Wolfsberger AC 21 6 2 13 35:41 20

10. TSV Hartberg 21 5 2 14 20:40 17

11. SV Ried 21 4 5 12 16:32 17