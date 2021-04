Austria Lustenau jubelt und verlässt die Abstiegsränge

3:2-Heimerfolg der Schützlinge von Trainer Alexander Kiene gegen Rapid Wien II und als Lohn Platz elf.

Das war der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau vs Rapid Wien II

1:0 und 3:2 geführt, die Lustenauer Austria jubelte am Ende doch noch. Die sportliche Krise der Grün-Weißen ist beendet. Die Elf von Trainer Alexander Kiene gewann das Abstiegsduell gegen Rapid Wien II mit 3:2. Und die Lustenauer sind nun nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Im Gegenteil: Die Austria ist Elfter und nur noch einen Zähler hinter dem Lokalrivalen FC Dornbirn.

Dennoch: So weit hinten war die Austria in all den zwanzig Jahren ihrer Ligazugehörigkeit nur ganz selten oder fast nie.