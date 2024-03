Austria lustenau holt wichtigen Punkt in Linz, bleibt aber noch Tabellenschlusslicht

Torloses Remis der Heraf-Mannen in Oberösterreich. Nur noch zwei Zähler hinter dem Vorletzten Tirol.

Das Duell zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und Austria Lustenau zum Auftakt der Qualifikationsgruppe in der Fußball-Bundesliga hat am Samstag mit einer Nullnummer geendet. Damit liegen die Oberösterreicher weiterhin vier Punkte vor dem Schlusslicht aus Vorarlberg, das aus den sechs Frühjahrsrunden acht Zähler holte. Für Blau-Weiß war es der erste Punktgewinn nach zuletzt drei Niederlagen, der Aufsteiger ist mittlerweile seit neun Liga-Spielen sieglos.

Dass die Partie ganz im Zeichen des Abstiegskampfs stand, war vor allem in der Anfangsphase deutlich zu spüren. Beide Teams verzettelten sich in Zweikämpfen, fußballerische Highlights gab es keine. Erst nach einer gewissen Zeit wagten sich die Mannschaften etwas aus ihrer Deckung - ein Schuss von Ronivaldo wurde im Sechzehner abgeblockt (13.), auf der Gegenseite scheiterten Darijo Grujcic (15.), Ben Bobzien (16.) und Yadaly Diaby (20.) am Linzer Goalie Nicolas Schmid.