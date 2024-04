Austria Lustenau holt überraschenden Zähler in der Bundeshauptstadt

Gegen die Wiener Austria erkämpft sich das Team von Andreas Heraf ein 1:1-Unentschieden.

Die Wiener waren von Beginn an das spielbestimmende Team, Lustenau verlegte sich wie erwartet aufs Verteidigen. Über 80% Ballbesetz der Hausherren sprach eine deutliche Sprache, dennoch hielten die Sticker das 0:0 bis zur Pause. Ein Stangentreffer von Gruber (17.), Guenouche (25.) und Huskovic (27.) waren die besten Gelegenheiten der "Veilchen", auf der Gegenseite wurde es nur einmal wirklich gefährlich. Fridrikas traf nach einem langen Zuspiel, der Angreifer stand aber im Abseits und so zählte der Treffer nicht (20.). Negativer Höhepunkt in Halbzeit eins war die Verletzung von Luca Meisl, der nach einer halben Stunde nicht mehr weitermachen konnte. Es wird eine schwere Knieverletzung befürchtet.