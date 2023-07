Austria Lustenau hofft in Hartberg auf Traumstart

Die Mader-Mannen gastieren zum Meisterschaftsauftakt in der Steiermark.

Dass der TSV Hartberg für die Grün-Weißen ein gern gesehener Gegner ist, hat sich in der letzten Saison gezeigt. Die Lustenauer bezwangen die Steirer zu Hause mit 5:1 und sicherten sich so den Platz im Playoff für ein Europa-League-Ticket. Neben dem Doppelpack von Lukas Fridrikas gelang Linksverteidiger Tobias Berger beim 5:1 sein erstes Bundesligator. Insgesamt holte die Austria zehn von möglichen zwölf Punkten gegen Hartberg.

Der Ticker vom Spiel Hartberg vs SC Austria Lustenau

Der SC Austria Lustenau ist gegen den TSV Hartberg in der Bundesliga ungeschlagen (3S 1U) – das gelang den Lustenauern sonst nur gegen den SCR Altach (3S 1U). In der 32. Runde der Vorsaison gewann Lustenau mit 5:1 – nur am 2. August 1997 erzielten die Lustenauer in der BL ebenfalls fünf Tore (5:0 beim FC Admira).

Der SC Austria Lustenau gewann in der vergangenen Saison der Bundesliga 12 Spiele (inkl. Playoff) – neuer Klubrekord. Lustenauer Bestwert zuvor waren sechs Siege in der Aufstiegssaison 1997/98. Lustenau holte damit vergangene Saison nur zwei Siege weniger als in den ersten drei BL-Saisonen zusammen (14).

Der TSV Hartberg blieb in den letzten drei Saisonen in der Bundesliga zum Auftakt ungeschlagen und gewann zuletzt zweimal in Folge. In jedem der fünf BL-Auftaktspiele trafen die Oststeirer (8 Tore).

Mit Dario Tadic verließ der Rekordtorschütze des TSV Hartberg den Klub Richtung St. Pölten. Er erzielte für Hartberg in der Bundesliga 49 Tore und war an 62 Toren direkt beteiligt – jeweils Klub-Bestwert. Tadic kam im Sommer 2015 vom SC Austria Lustenau zum TSV Hartberg.

SC Austria Lustenaus Lukas Fridrikas erzielte vergangene Saison in der Bundesliga als erster Lustenauer 15 Saisontore und traf auch als erster Lustenauer sechs BL-Spiele in Folge. Gegen den TSV Egger Glas Hartberg traf er dreimal – gegen keinen Klub öfter.

SC Austria Lustenau

Zu: Leo Mätzler (Altach/FC Dornbirn), Raul Marte (FC Dornbirn), Torben Rhein (Bayern München II), Yadaly Diabi, Baila Diallo (beide Clermont Footh), Namory Cisse (Sittard), Enes Koc (eigene Amateurmannschaft)

Ab: Jean Hugonet (Magdeburg), Hannes Küng (Wiener SC), Hakim Guenouche (Austria Wien), Adriel Tadeu Ferreira da Silva (Bregenz), Michael Cheukoua (Grazer AK), Angelo Bacic (Hohenems), Cem Türkmen (nach Leihe zurück zu Clermont Foot), Yuliwes Bellache (nach Leihe zurück zu Clermont Foot), Henri Koudossou (Augsburg), Nemanja Motika (RS Belgrad), Emrehan Gedikili (Trabzonspor), Jan Stefanon (Grazer AK/leihweise)

Trainer: Markus Mader (bisher)

TSV Hartberg

Zu: Damjan Kovacevic (AKA Vorarlberg), Christoph Lang, Paul Komposch (beide Sturm Graz), Max Entrup (Marchfeld), Elias Scherf (Amstetten), Tobias Pfeffer, Harald Postl, Matthias Postl (alle eigener Nachwuchs), Ruben Providence (AS Rom), Sam Schutti (St. Pölten), Dominik Prokop (Gorica), Ibane Bowat (Fulham), Maximilian Entrup (Marchfeld), Maximilian Fillafer (Spittal), Christoph Urdl (Deutschlandsberg), Mamadou Sangare (RB Salzburg)

Ab: Dario Tadic (St. Pölten), Matija Horvat (Leoben), Philipp Erhardt (Draßburg), Rene Kriwak (Rapid Wien), Florian Faist (Karriereende), Lukas Fadinger (Altach), Mario Sonnleitner (?), Christian Klem (?), Jakob Knollmüller (Lafnitz), Patrick Gante (?), Jakob Kolb (Steyr), Marcel Schantl (BW Linz), Patrick Farkas (Oberwart)

Trainer: Markus Schopp (bisher)

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

1. Spieltag

