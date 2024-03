Austria Lustenau hofft im Kellerderby gegen Tirol die Rote Laterne abzugeben

Die Heraf-Mannen möchten im Keller-Westderby den letzten Tabellenplatz abgeben.

Der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau vs Tirol

In den sechs Duellen in der Bundesliga der beiden Teams ging jeweils jene Mannschaft als Sieger vom Platz, die das 1:0 erzielte, obwohl in vier der sechs Duelle beide Teams trafen – beide Mannschaften mit je drei Siegen. Der 2:0-Erfolg der Lustenauer im letzten Aufeinandertreffen (18. Runde) war nicht nur der erste Sieg unter Andreas Heraf (im ersten Spiel als Lustenau-Trainer), sondern auch der erste BL-Saisonsieg des SC Austria Lustenau.