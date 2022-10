Austria Lustenau hofft gegen Ried auf das Ende der Negativserie

Im Heimspiel gegen die Innviertler sollen für die Grün-Weißen drei Punkte her.

Das Match im Ticker: SC Austria Lustenau vs SV Ried

SC Austria Lustenau – SV Ried Sonntag, 23.10.2022, 14:30 Uhr, Reichshofstadion, SR Jäger

Die SV Ried blieb in der Bundesliga in den 13 Duellen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen (7S 6U), gegen kein anderes Team kassierten die Innviertler in den ersten 13 BL-Duellen keine Niederlage. Lustenau gewann sonst nur gegen den SK Sturm Graz (1U 12N) keines der 13 BL-Spiele.

Die SV Ried verlor in der Bundesliga keines der sechs BL-Auswärtsspiele gegen den SC Austria Lustenau (3S 3U). Das gelang den Wikingern gegen kein anderes BL-Team. Die Innviertler blieben in vier dieser sechs Spiele ohne Gegentor.

Die SV Ried holte in der Bundesliga in den vergangenen beiden Spielen mehr Punkte (6) als in den ersten 10 Saisonspielen zusammen (5).

Die SV Ried gewann erstmals seit November 2021 in der Bundesliga wieder zwei Spiele in Serie – damit gewannen die Rieder ebenso so oft wie in 22 BL-Spielen zuvor zusammen (2). Drei BL-Siege in Folge feierten die Innviertler zuletzt im Herbst 2015 unter Trainer Paul Gludovatz.

Der SC Austria Lustenau (64) hatte doppelt so viele Hohe Ballgewinne (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) wie die SV Guntamatic Ried (32) in dieser Saison der Bundesliga.

Bundesliga 2022/2023

Tabelle: 1. FC RB Salzburg 30; 2. SK Sturm Graz 28; 3. LASK Linz 22; 4. Klagenfurt 20; 5. Tirol 17; 6. Austria Wien 15; 7. WAC 14; 8. Rapid Wien 14; 9. Austria Lustenau 12; 10. SCR Altach 11; 11. Ried 11; 12. Hartberg 10;

13. Spieltag