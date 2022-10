Austria Lustenau hofft gegen Rekordmeister Rapid Wien auf Sieg

Im Heimspiel gegen die Hütteldorfer wollen die Mader-Mannen endlich auf die Erfolgsspur zurück.

Das Match im Ticker: SC Austria Lustenau vs SK Rapid Wien

self all Open preferences.

SC Austria Lustenau – SK Rapid Wien Samstag, 29.10.2022, 17:00 Uhr, Reichshofstadion, Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca

Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga gegen den SC Austria Lustenau zwar erstmals fünf Spiele in Folge ungeschlagen, gab aber im Hinspiel (1:1) erstmals nach den vier Siegen in der Saison 1999/2000 wieder Punkte ab.

Der SK Rapid Wien gewann in der Saison 1999/2000 beide Auswärtsspiele beim SC Austria Lustenau, nachdem die Hütteldorfer in der Bundesliga zuvor in den ersten zwei gemeinsamen Saisonen in Lustenau sieglos blieben (2U 2N).

Der SC Austria Lustenau erzielte erst in einem Spiel dieser Saison der Bundesliga das erste Tor im Spiel (beim 2:1-Auftaktsieg gegen die WSG Tirol). Danach kassierten die Vorarlberger 11-mal in Folge das erste Tor im Spiel, ehe diese Serie beim 0:0 gegen die SV Guntamatic Ried am 13. Spieltag beendet wurde.

Der SK Rapid Wien gab im Nachtragsspiel gegen den TSV Hartberg 27 Schüsse ab. So viele Schüsse gaben die Hütteldorfer zuletzt am 29. November 2020 in einem Spiel der Bundesliga ab – damals sogar 35 Schüsse beim 1:1 gegen den FK Austria Wien.

Der SK Rapid Wien hatte 103 hohe Ballgewinne (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – nur der FC Salzburg (115) mehr in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Die Pressinglinie der Hütteldorfer startete im Schnitt 42,7 Meter vor dem eigenen Tor – nur bei Salzburg (42,9) und dem SK Sturm Graz (43,2) weiter vorne.

Am 15. April 2000 war der SK Rapid Wien das letzte Mal im Rahmen einer Bundesliga-Partie zu Gast im Reichshofstadion. Damals ging der Sieg mit 0:1 knapp an die Wiener. Am Samstag möchte die Austria im ersten Aufeinandertreffen seit 22 Jahren den Rekordmeister ärgern und die Punkte in Lustenau behalten.

Der Gegner - SK Rapid Wien

Die Hütteldorfer blieben in der bisherigen Saison doch ein wenig hinter den eigenen Erwartungen zurück. Nach nur 12 Runden wurde Trainer Ferdinand Feldhofer entlassen und Sportchef Zoran Barisic übernahm das Amt interimistisch. Mit dem Wechsel im Coaching fand Rapid ein wenig zur Stabilität zurück und überzeugte zuletzt mit deutlichen Siegen gegen die WSG (4:1) und Hartberg (5:1). Dazwischen gab es aber eine 0:1 Niederlage gegen die Austria aus Klagenfurt. Die Austria aus Lustenau möchte das natürlich dem Namensvetter am liebsten nachmachen. "Wir wissen, was Rapid kann. Da muss man nicht auf die Tabelle blicken", erklärt Markus Mader. "Sie sind Rekordmeister in Österreich und verfügen über einen starken und großen Kader. Hinzu kommt, dass der Trainerwechsel bereits positive Effekte zeigt. Durch den neuen Input sind neue Ideen entstanden und es ist nicht leicht, sie auszurechnen". Zoran Barisic hat es geschafft, den Spielern wieder Selbstvertrauen zu geben und dadurch ist Rapid natürlich die zu erwartende schwere Aufgabe für die Grün-Weißen aus Lustenau.

Die Austria

Bei der Austria herrschte nach dem erstmaligen Halten der berühmten Null im Spiel gegen die SV Ried durchaus Freude. "Natürlich ist es ein gutes Gefühl einmal nicht in Rückstand zu geraten. Wir haben sehr gut verteidigt und kaum etwas zugelassen. Darauf dürfen die Jungs stolz sein", so Mader. Der Trainer selbst setzte gegen die Rieder auf eine Dreier- bzw. Fünferkette und brachte mit Tobias Berger und Darijo Grujcic zwei neue Defensiv-Akteure, die mit ihren Auftritten zu überzeugen wussten. Dennoch fand der Trainer natürlich auch kritische Worte, denn im Angriff lief bei der Austria zu wenig zusammen. "Im Angriffsdrittel waren wir leider zu harmlos bzw. zu unpräzise. Neben der Null wollten wir auch vorne effektiv sein und unsere Chancen nützen, das ist uns leider nicht gelungen. Daran müssen wir jetzt arbeiten", betont der Austria-Coach. Kadertechnisch kann Mader fast auf den gesamten Kader zurückgreifen, nur Michael Cheukoua ist nach wie vor verletzt und braucht noch Zeit. Auf die Frage wie der Matchplan gegen den Rekordmeister aussieht, antworte Markus Mader schlicht und einfach: "Wir müssen gut verteidigen und vorne Tore schießen. Also dort weitermachen, wo wir gegen Ried aufgehört haben".

Bundesliga 2022/2023

Tabelle: 1. FC RB Salzburg 30; 2. SK Sturm Graz 28; 3. LASK Linz 23; 4. Klagenfurt 20; 5. Rapid Wien 17; 6. WSG Tirol 17; 7. Austria Wien 16; 8. SCR Altach 14; 9. Wolfsberg 14; 10. SC Austria Lustenau 13; 11. Ried 12; 12. Hartberg 10;

14. Spieltag