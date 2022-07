Austria Lustenau hofft auf einen positiven Saisonstart

In der ersten Cup-Runde trifft der BL-Neuling SC Austria Lustenau auswärts auf den FC Marchfeld Donauauen.

Der Gegner

Der Fußballclub aus Mannsdorf an der Donau spielt aktuell in der Regionalliga Ost und beendete die letzte Meisterschaft auf dem siebten Tabellenplatz. Das Team aus Niederösterreich verfügt über zahlreiche Spieler, die über 2. Liga und auch Bundesliga-Erfahrung verfügen. Mit Christoph Kröpfl, Issiaka Ouedraogo, Maximilan Entrup, Eldis Bajrami und Marc Ortner verfügt Marchfeld Donauauen über Erfahrung aus mehr als 440 Bundesliga- und 320 2. Liga-Spielen. Markus Mader konnte in den letzten Tagen mit der Mannschaft den heutigen Gegner mit Hilfe von Videos analysieren und zieht ein Fazit: "Es wird gegen Marchfeld nicht leicht, denn wie man weiß, gibt es in der Regionalliga Ost sehr viele gute Mannschaften mit vielen Ex-Profis. Uns ist bewusst, dass es eine riesige Herausforderung wird, auswärts zu bestehen. Aber natürlich ist unser Ziel klar, wir wollen in die zweite Runde". Mader erwartet einen Gegner, der versuchen wird, die Austria früh unter Druck zu setzen und hoch pressen wird. "Sie werden sich sicherlich nicht verstecken und versuchen über Kampf uns Paroli zu bieten", so Mader.