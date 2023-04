Austria Lustenau hofft auf den fünften Sieg in Serie

Gegen Wolfsberg setzt die Mader-Elf auf die Heimstärke und das Selbstvertrauen.

Qualifikationsgruppe, 3. Spieltag

Der Ticker vom Spiel Austria Lustenau vs Wolfsberger AC

SC Austria Lustenau – Wolfsberger AC Samstag 17 Uhr;

SC Austria Lustenau – RZ WAC Samstag, 15.04.2023, 17:00 Uhr, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Der RZ WAC ist in der Bundesliga auswärts gegen Aufsteiger seit vier Spielen ungeschlagen, darunter war das 3-1 im ersten Duell gegen Lustenau. Die Kärntner sind auswärts bei Aufsteigern erstmals so lange ungeschlagen und konnten zuletzt auch erstmals zwei Auswärtsspiele gegen Aufsteiger in Folge gewinnen.

Der SC Austria Lustenau gewann als einziges Team beide Spiele der Gruppenphase in dieser Saison der Bundesliga und blieb auch als einziges Team ohne Gegentor. Im Jahr 2023 gewann Lustenau fünf der acht BL-Spiele (3N) – in diesem Zeitraum feierten nur der FC Salzburg und SK Sturm Graz mehr Siege als die Vorarlberger (je 6).

Der SC Austria Lustenau gewann in der Bundesliga die letzten vier Spiele in Folge und baute damit den Klubrekord an aufeinanderfolgenden BL-Siegen weiter aus. Ligaweit kommt aktuell kein anderes Team auf eine derartige Siegesserie.

Der SC Austria Lustenau gewann vier der letzten fünf Heimspiele – in den ersten sieben Heimspielen gab es nur zwei Siege. Damit gewannen die Lustenauer erstmals sechs der ersten 12 BL-Heimspiele und in einer gesamten Saison der Bundesliga gelangen ihnen nur 1997/98 auch so viele Heimsiege (6).

Der SC Austria Lustenau blieb erstmals in der Bundesliga zwei Spiele in Folge ohne Gegentor. Zuvor gelang es nur einem Team in den ersten zwei Spielen der Qualifikationsgruppe ohne Gegentor zu bleiben und dabei zu gewinnen: dem SK Rapid Wien in der Saison 2018/19, die Hütteldorfer holten sich am Ende den Gruppensieg.

Nach dem Derby-Erfolg vergangenen Samstag wartet am kommenden Samstag im Reichshofstadion die nächste Aufgabe auf die Austria. Mit dem Wolfsberger AC kommt der aktuell Drittplatzierte der Qualifikationsgruppe nach Lustenau. Die Mannschaft von Trainer Markus Mader möchte natürlich am liebsten den Erfolgslauf von vier Siegen in Folge weiter ausbauen.

Der Gegner - Wolfsberger AC

Das wird aber auch gegen die Wolfsberger keine leichte Aufgabe. Die Kärntner haben grundsätzlich alleine vom Papier her einen starken Kader, sie konnten jedoch ihre Qualitäten in dieser Saison nicht immer auf den Platz bringen. Wie auch in der letzten Runde, wo man mit 4:0 bei der WSG unter die Räder kam. Anzumerken ist dabei auch noch, dass man bereits in der 1. Minute ein Gegentor kassierte. Dennoch darf man den WAC nicht unterschätzen, so sieht es auch Trainer Markus Mader: "Der Wolfsberger AC ist nicht einfach auszurechnen. Sie haben ein gutes Team mit viel individueller Qualität. Spieler wie Baribo, Malone, Kerschbaumer oder Taferner können den Unterschied ausmachen. Aber die Saison hat bisher gezeigt, dass sie ihre Qualitäten nicht immer auf den Platz bringen. Die Performance schwankt und daher stehen sie dort wo sie stehen". Seit Einführung der Meister- und Qualifikationsgruppe musste der WAC erstmals den Gang in die Quali-Runde antreten. Man darf gespannt sein, wie die Kärntner damit umgehen. "Die Vorbereitung auf den WAC ist nicht so einfach, sie haben im Spiel gegen die WSG im Laufe des Spiels das System verändert und das hat dann ziemlich gut funktioniert, möglicherweise werden sie es gegen uns gleich mit dieser Idee versuchen. Es wird auf alle Fälle ein schwieriges Spiel", so Mader.

Die Austria

Im Lager der Grün-Weißen herrschte nach dem Derby-Sieg Zufriedenheit, auch wenn man sich einig war, dass das Spiel sicherlich nicht zu den Highlight-Spielen der Saison zählen wird. "Wir haben am Ende verdient auch das dritte Derby der Saison gewonnen, aber im Vordergrund stehen vor allem die drei wichtigen Punkte im Kampf um den Ligaerhalt", erklärt Markus Mader sachlich. "Zusammengefasst haben wir es wohl am Ende einfach ein wenig mehr gewohlt als Altach und daher am Ende auch über den Sieg gejubelt". Diese Mentalität gilt es nun auch gegen den Wolfsberger AC an den Tag zu legen. Mit einem weiteren Punktezuwachs könnte man das schon erarbeitet Polster von zehn Punkten auf den Letztplatzierten möglicherweise noch vergrößern. "Wir werden alles dafür tun, um die Punkte in Lustenau zu behalten. Wir sind alle top motiviert und freuen uns schon auf die Partie", ergänzt Mader abschließend. Kadertechnisch muss der Austria-Coach auf Emrehan Gedikli, Torben Rhein, Tobias Berger und Angelo Bacic verzichten. Yuliwes Bellache, Anderson Gomes und Pius Grabher trainieren wieder mit der Mannschaft und sind für Samstag eine Option.