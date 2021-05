Austria Lustenau hat in Graz drei Punkte im Visier

Im vorletzten Auswärtsspiel in dieser Meisterschaft hofft das Interimsduo Kopf und Schneider auf einen vollen Erfolg.

Mit dem vierten Auswärtssieg in dieser Saison könnte die Lustenauer Austria endlich wieder auf einen einstelligen Tabellenplatz vorrücken.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel GAK vs Austria Lustenau

Doch die Aufgabe beim Traditionsklub von Österreich dem Grazer AK mit dem Ex-Lustenau Coach Gernot Plassnegger ist unglaublich schwer. Die Steirer haben zehn Zähler mehr auf dem Konto als die Austria. Nach der guten Vorstellung und dem 4:2-Heimsieg gegen Amstetten will natürlich das Interims-Trainerduo Michael Kopf und Alexander Schneider auch in der Steiermark was Zählbares mitnehmen. Ohne die verletzten Jan Stefanon (Sprunggelenk) und Verteidiger Michael Lageder sowie dem gelbgesperrten Till Cissokho, aber mit Dragan Marceta hat man aber genügend Potenzial im Kader um zu Punkten. Nach seiner Gelbsperre ist Christoph Freitag wieder einsatzbereit.