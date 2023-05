Austria Lustenau hat gegen Ried ein Heimsieg im Visier

Die Mader-Mannen wollen die Spitzenposition verteidigen und Altach helfen.

Die SV Ried blieb in den 15 Duellen in der Bundesliga gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen (7S 8U), gegen kein anderes Team kassierten die Innviertler in den ersten 15 BL-Duellen keine Niederlage.

Die SV Ried verlor in der Bundesliga keines der sieben Auswärtsspiele gegen den SC Austria Lustenau (3S 4U). Das gelang den Innviertlern gegen kein anderes BL-Team. Ried blieb in fünf dieser sieben Spiele ohne Gegentor.

Das Hinspiel in der Qualifikationsgruppe zwischen der SV Ried und dem SC Austria Lustenau endete am Samstag mit 4:4. Erstmals seit dem 25. April 2015 erzielten beide Teams in einem Spiel der Bundesliga jeweils mehr als drei Tore – damals 4:4 zwischen dem SC Wiener Neustadt und dem SK Sturm Graz.

Der SC Austria Lustenau traf erstmals in der Bundesliga in sieben Spielen in Folge, in diesen sieben Spielen erzielte Lustenau 14 Tore – eines mehr als in den vorangangenen 13 Spielen. Ried traf erstmals in dieser BL-Saison vier Spiele in Folge und erzielte dabei sieben Tore – so viele wie in den vorangangenen 11 Spielen.

Die SV Ried kassierte auswärts erst 18 Gegentore – so wenige waren es für die Innviertler nach 13 Auswärtsspielen in einer Saison der Bundesliga zuletzt 2011/12 (17). Allerdings erzielte Ried auch erst sieben Auswärtstore – zuvor waren es nur in der Saison 2016/17 auch so wenige (nur 5).

Qualifikationsgruppe, 6. Spieltag

Der Ticker vom Spiel Austria Lustenau vs SV Ried

SC Austria Lustenau – SV Ried Samstag 17 Uhr, SR Daniel Pfister

Neue Runde, der gleiche Gegner, aber ein anderes Stadion - am kommenden Samstag trifft der SC Austria Lustenau erneut auf die SV Ried. Nur dieses Mal nicht in der josko Arena, sondern im Reichshofstadion. Nach dem spektakulären 4:4 in der letzten Runde dürfen sich die Fans auf eine weitere spannende Partie zwischen den beiden Vereinen freuen. Die Austria kann mit einem Punkt den Klassenerhalt endgültig fixieren. Die Rieder brauchen Punkte, um das Tabellenende zu verlassen.

Der Gegner - SV Ried

Dass die SV Ried dieses Jahr um den Abstieg spielt, hat viele Fußball-Fans und -Experten schon ein wenig verwundert. Die Oberösterreicher verfügen grundsätzlich über einen starken Kader, jedoch gelang es ihnen nur selten die Qualitäten auf den Platz zu bringen. Am vergangenen Wochenende haben die Rieder ihr Können und auch ihre mentale Stärke aber definitiv aufblitzen lassen, als sie nach einem 1:3-Rückstand zur Pause, die Partie kurzzeitig auf 4:3 drehten, um an Ende dann doch nur einen Punkt zu holen. Trainer Markus Mader sprach von einem Spektakel und unterstrich, dass auch die Teams in der Qualifikations-Gruppe für begeisternden Fußball stehen. "Das Spiel war für den neutralen Zuschauer definitiv ein Highlight, für uns ein Auf und Ab. Aufgrund vom späten Ausgleich, war es aber für uns ein gewonnener Punkt", erklärt Mader, um dann zu ergänzen. "Dennoch muss man auch deutlich sagen, dass wir das Spiel nach der 3:1-Führung nicht mehr aus der Hand geben hätten dürfen". Der Austria-Coach ergänzte, dass der Auftritt der Rieder ein gutes Beispiel dafür sei, wie eine Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht, auftritt: "Sie haben um jeden Zentimeter gekämpft und alles gegeben. Solche Mannschaften sind extrem gefährlich".