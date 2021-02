Austria Lustenau hat ersten Sieg in diesem Jahr im Visier

Im Auswärtsspiel beim Tabellendreizehnten Horn möchte die Kiene-Truppe die ersten drei Punkte einfahren

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Horn vs Austria Lustenau

Am Wochenende hatte die Mannschaft Zeit das Spiel zu verarbeiten, am Montag wurde analysiert und dann galt der Fokus dem SV Horn. "Heute ist sicherlich die Physis und die Bereitschaft die Zweikämpfe anzunehmen mitentscheidend. Wir müssen diesen Kampf annehmen und es schaffen eine Balance zwischen defensiver Stabilität und offensiven Akzenten zu finden", erklärt Kiene den Matchplan. Am Ende soll dieser Plan dann endlich für die ersten Punkte 2021 sorgen. Till Cissokho ist gesperrt, dafür wird wohl Eigenbau Dragan Marceta die Position als Innenverteidiger einnehmen.

Der Gegner - SV Horn

Die Horner haben im Frühjahr erst ein Spiel bestritten, das erste Spiel gegen Austria Klagenfurt musste verschoben werden. In der letzten Runde gab es dann auswärts eine knappe 1:0 Niederlage gegen Amstetten. Die Niederösterreicher haben sich im Winter verstärkt und zum Beispiel mit Daniel Antosch einen starken Torhüter vom FC Liefering ausgeliehen. Zusätzlich hat man Spielern von St. Pölten, RB Salzburg und aus der türkischen 2. Liga verpflichtet bzw. ausgeliehen. Alexander Kiene erwartet heute ein kampfbetontes Spiel, denn die Horner kommen gerne über die Physis ins Spiel. "Das Spiel gegen Amstetten war hart umkämpft und die Horner haben viel Härte an den Tag gelegt. In der Offensive müssen wir vor allem bei hohen Bällen fokusiert sein", so der Trainer. Auf den Außenpositionen sind die Niederösterreicher stark besetzt, Mit Patrik Eler und Simon Pirkl sind auch zwei Ex-Austrianer im Kader der Niederösterreicher.