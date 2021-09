Austria Lustenau hat den fünften Heimsieg eingeplant

Im Heimspiel gegen die FC Juniors OÖ sind die Mannen von Trainer Markus Mader Favorit.

Der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau vs FC Juniors OÖ

Das Farmteam des LASK steht derzeit auf dem zwölften Tabellenplatz und ist in dieser Saison der Unentschieden-König aller Teams. In acht Duellen gab es fünf Unentschieden, einen Sieg und zwei Neiderlagen. Die Juniors verfügen über viel Qualität im Kader und wollen Fußball spielen. "Die Juniors treten natürlich ähnlich auf wie der LASK - sie pressen früh, setzen dich unter Druck und sind läuferisch sowie körperlich topfit. Da müssen wir mit 100% dagegen halten", lautet die Analyse von Trainer Markus Mader. Das Team aus Oberösterreich ist seit vier Spielen unbesiegt und werden natürlich topmotiviert in Lustenau antreten, um den Tabellenführer ins Straucheln zu bringen. "Wir brauchen im Spiel einfach einen kühlen Kopf und müssen die richtigen Lücken und Lösungen finden. Wenn es uns gelingt die nötige Tiefe zu finden, um den Weg nach vorne zu gehen, dann können wir uns sicher Chancen erarbeiten", so Mader. "Natürlich kommt es dann auch darauf an, die sich bietenden Chancen auch zu nutzen".