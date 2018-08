Austria Lustenau holt auswärts die ersten drei Punkte

Ronivaldo und Ranacher schießen Austria Lustenau zum ersten Saisonsieg bei Aufsteiger Horn.

Nach zwei Unentschieden zum Saisonauftakt sollte für Austria Lustenau beim Gastspiel in Horn zum ersten Mal die vollen drei Zähler her. Das sollte am Ende dank eines Doppelpacks von Goalgetter Ronivaldo auch gelingen.