Austria Lustenau fehlen nur noch 14 Spiele bis zur Bundesliga

Die Elf von Erfolgscoach Markus Mader startet die Vorbereitung ohne Hugonet und Adriel.

Nach dem wohlverdienten Urlaub starteten die Schützlinge von Coach Markus Mader in die Vorbereitung für das anstehende Frühjahr in der 2. Liga.

Nicht mit von der Partie waren Jean Hugonet und Adriel Tadeu Ferreira da Silva. Beide infizierten sich vor der Anreise nach Lustenau mit dem Coronavirus, zeigen allerdings keine oder nur leichte Symptome und werden erst nach überstandener Quarantäne nach Österreich kommen. Alle anderen vor der ersten Einheit durchgeführten Covid-19-Tests fielen negativ aus.

Das erste Testspiel absolvieren die Grün-Weißen am 14. Jänner gegen die WSG Tirol. Im Anschluss folgen gegen den FC Vaduz, den FC Lauterach und den TSV Berg drei Begegnungen, ehe der Austria-Tross am 2. Februar für eine Woche zum Trainingslager in die Türkei reist.

In Side steht unter anderem ein Freundschaftsspiel gegen den SCR Altach auf dem Programm, vor dem Liga-Auftakt wird schließlich am 10. Februar in Vorarlberg noch gegen den FC Dornbirn getestet.

„Wir freuen uns alle, dass es nun endlich wieder losgeht. Die Mannschaft und das Trainerteam sind voll motiviert und werden alles dafür tun, perfekt vorbereitet in die Rückrunde zu gehen, um an die erfolgreiche Herbstsaison anknüpfen zu können. Wir sind uns im Verein alle bewusst, dass wir noch nicht am Ende unseres Weges sind und in allen Bereichen ruhig aber entschlossen weiterarbeiten müssen. Das positive Momentum rund um den Verein – ausgelöst durch die begeisternden Leistungen der Mannschaft im Herbst und die positiven Entwicklungen bezüglich des Stadions – bietet dafür eine ausgezeichnete Grundlage“, so Sportkoordinator Alexander Schneider.

Fahrplan Wintervorbereitung 2022:

7. Jänner: Teambuilding in Au

14. Jänner: Testspiel gegen die WSG Tirol (in Hohenems)

22. Jänner: Testspiel gegen den FC Vaduz (in Vaduz)

25. Jänner: Testspiel gegen den FC Lauterach (in Lauterach)