Austria Lustenau erobert Tabellenführung zurück

Mit einem 2:0-Erfolg in Amstetten kehren die Sticker an die Tabellenspitze zurück.

Nach zuletzt drei Partien ohne vollen Erfolg und dem Rückfall auf Tabellenrang zwei, wollte Austria Lustenau heute in Amstetten wieder zurück auf die Siegerstraße finden. Dieses Vorhaben sollte am Ende mit einem 2:0-Erfolg auch gelingen.

Goalgetter Tabakovic brachte seine Mannschaft bereits nach neun Minuten in Front, mit dem knappen Vorsprung ging es dann auch in die Halbzeitpause. Nach Wiederbeginn waren zwölf Minuten absolviert, da schwächten sich die Gastgeber selbst, Dienhofer erhielt die gelb-rote Karte, Amstetten agierte fortan in Unterzahl.