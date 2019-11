Austria Lustenau erhält 21.000 Euro als Startgeld

Die Truppe von Trainer Roman Mählich trifft im ÖFB Cup Viertelfinale auf WSG Tirol

Die von den ÖSV-Speed-Assen Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr vorgenommene Auslosung des Viertelfinales im UNIQA ÖFB Cup 2019/20 hat folgende Spielpaarungen ergeben:



spusu SKN St. Pölten vs. FC Wacker Innsbruck

SC Austria Lustenau vs. WSG Swarovski Tirol

LASK vs. SK Puntigamer Sturm Graz

SKU Ertl Glas Amstetten vs. FC Red Bull SalzburgGespielt wird am 8./9. Februar 2020.



Im Viertelfinale des UNIQA ÖFB Cups wird an jeden Heimverein eine Prämie in Höhe von 21.000 € ausgeschüttet. Jeder Gastverein erhält 39.000 €. Alle Gastgeber behalten darüber hinaus die gesamten Ticketeinnahmen.