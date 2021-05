Austria Lustenau droht noch der letzte Tabellenplatz

Im schweren Auswärtsspiel in Lafnitz sind die Austrianer nur Außenseiter.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel SV Lafnitz vs Austria Lustenau

Wenn die Lustenauer Austria das letzte Spiel in dieser Saison auswärts in Lafnitz (Sonntag 17 Uhr) verliert und Schlussicht Horn siegt gegen Amstetten droht den Grün-Weißen am Saisonende der letzte Tabellenplatz. Gegen den Fünften aus der Steiermark hängen für die Austria die Trauben hoch. Zum letzten Mal fungieren Michael Kopf und Alexander Schneider als Interims-Trainerduo und hoffen zum Abschluss auf einen positiven Endstand.