Austria Lustenau braucht im Abstiegskamf ein Erfolg

Im Auswärtsspiel beim FAC Wien hoffen die Grün-Weißen im Abstiegssumpf auf drei Punkte.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel FAC Wien - Austria Lustenau

In der Woche zum Spiel hat die Mannschaft hart gearbeitet und sich einen Plan zurecht gelegt. "Es ist ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Wir sind gut vorbereitet und gehen voll motiviert in das Spiel. Unser Ziel sind drei Punkte", so Alexander Kiene abschließend. Die Kadersituation bei Grün-Weiß bleibt weiter angespannt, jedoch kehrt mit Haris Tabakovic ein wichtiger Spieler zurück. Nach seinem Kurzeinsatz gegen Kapfenberg wird er mit großer Wahrscheinlichkeit wieder von Beginn an am Platz stehen.