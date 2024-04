Austria Lustenau braucht bei Austria Wien dringend ein Erfolgserlebnis

Schweres Auswärtsspiel der Heraf-Schützlinge in der Bundeshauptstadt.

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

Fußball, Qualifikationsgruppe, 3. Spieltag

Der Liveticker vom Spiel Austria Wien vs Austria Lustenau

FK Austria Wien – SC Austria Lustenau Samstag

Wien, 17 Uhr, SR Stefan Ebner

Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga die letzten drei Duelle gegen den SC Austria Lustenau zu null – eine derartige Siegesserie gab es in diesem Duell nur 1999/00 mit drei FAK-Siegen und so viele Duelle ohne Gegentor eines Teams gab es in diesem Aufeinandertreffen nie zuvor.

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga in Heimspielen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen (6S 3U). Austria Wien traf in jedem der neun BL-Heimspiele und erzielte 18 Tore (Schnitt: 2), Lustenau blieb viermal torlos und erzielte nur beim 2:2 in der 7. Runde der vergangenen Saison mehr als ein Tor.

Der FK Austria Wien verlor in der Bundesliga nur eines seiner letzten neun Spiele (4S 4U) – mit 0:3 gegen den SK Rapid in der 20. Runde. Seit Anfang Oktober kassierte die Wiener Austria nur zwei Niederlagen in den 16 BL-Spielen (beide auswärts) – nur der FC Salzburg in diesem Zeitraum weniger (1).

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit 11 Heimspielen ungeschlagen (5S 6U) – erstmals seit Oktober 2021 (12 Heimspiele). Nur eine Niederlage in den ersten 12 BL-Heimspielen gab es zuletzt 2009/10.

Der SC Austria Lustenau punktete in der Bundesliga in drei der vier Auswärtsspiele 2024 (1S 2U) – so oft wie in den ersten acht Auswärtsspielen dieser BL-Saison (3U). In diesen vier Auswärtsspielen spielte Lustenau zweimal zu null – öfter als in den ersten acht Auwärtsspielen dieser BL-Saison (einmal).

Das war der Liveticker vom Spiel Altach vs Tirol

Cashpoint SCR Altach – WSG Tirol 0:0 - 5000 Zuschauer

Der Liveticker vom Spiel BW Linz vs WAC

FC BW Linz – WAC Samstag 19.30 Uhr

Der RZ WAC und der FC Blau Weiß Linz trafen bisher in sieben Pflichtspielen aufeinander (oberhalb der Regionalliga) – vier Siege WAC, zwei Siege Blau Weiß Linz und ein Remis. Beide Siege holte Blau Weiß Linz in Heimspielen, inklusive dem 2:0 im letzten Aufeinandertreffen in der Bundesliga.

Der RZ PWAC blieb in der Bundesliga nur in einem der letzten sechs Spiele gegen Mannschaften aus Oberösterreich sieglos, in der 12. Runde der laufenden Saison beim kommenden Gegner FC Blau Weiß Linz (0:2) – das einzige der letzten sechs BL-Spiele gegen Mannschaften aus Oberösterreich mit mehr als einem Gegentor.

Der FC Blau Weiß Linz hielt in dieser Saison der Bundesliga bereits siebenmal die Null – von den Teams der diesjährigen Qualifikationsgruppe nur der FK Austria Wien öfter (11-mal).

Der FC Blau Weiß Linz erzielte in dieser Saison der Bundesliga bereits vier Treffer nach Vertikalangriffen – nur der TSV Hartberg mehr (7, WAC 3). Der RZ Pellets WAC kassierte vier Gegentreffer nach Vertikalangriffen – nur die WSG (5) mehr, Blau Weiß erst einen (kein Team weniger).

Thierno Ballo vom RZ WAC trifft gegen FC Blau Weiß Linz in der Bundesliga alle 54 Minuten – gegen keinen anderen Bundesligisten braucht Ballo so wenige Einsatzminuten pro Torerfolg.