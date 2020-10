Austria Lustenau Amateure will, SW Bregenz muss siegen

Zweimal wurde das Aufeinandertreffen zwischen SC Austria Lustenau Amateure und SW Bregenz schon verschoben.

Im dritten Anlauf soll es nun endlich mit der Spielaustragung klappen. Während es für die zweite Kampfmannschaft der Lustenauer Austria um wichtige Punkte um den Klassenerhalt geht, müssen die Bodenseestädter einen vollen Erfolg landen um noch den zweiten Aufstiegsplatz für das Erreichen im Meister Play-off in der Regionalliga West zu realisieren. Mit dem dritten Auswärtserfolg würden die Schwarz-Weißen bis auf einen Zähler an den Tabellenzweiten Lauterach näher rücken.

SW-Coach Michael Pelko darf aus beruflichen Gründen, arbeitet in Isny in Deutschland in einer Firma im Vertrieb, ohnehin nicht nach Vorarlberg diese Woche einreisen, verpasst also das Nachtragsspiel in Lustenau und auch die Trainingseinheiten während der Woche. Sein Cotrainer Klaus Gimple wird für Pelko die Bregenzer coachen und auf der Trainerbank Platz nehmen.