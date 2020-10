Austria Lustenau Amateure kehrt zum Alltag zurück

Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Lauterach dennoch nur mit einem reduzierten Kader

Der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau Amateure vs Lauterach

Exakt drei Wochen lang bestritt SC Austria Lustenau Amateure in der VN.at Eliteliga Vorarlberg kein Bewerbsspiel mehr. Jetzt folgen für die Schützlinge von Trainer Michael Kopf (63) in 77 Stunden die beiden Heimspiele gegen Lauterach und SW Bregenz.

Nur drei Trainingseinheiten absolvierte die zweite Kampfmannschaft der Grün-Weißen vor dem Auftritt gegen Lauterach. Florian Riedmann und Co. kehren in den Meisterschaftsalltag zurück. Allerdings nur vierzehn Spieler und ein Tormann steht der Fohlentruppe von Austria Lustenau zur Verfügung. Liechtenstein U-21-Nationalspieler Fabian Unterrainer ist zudem verletzungsbedingt wegen Knieschmerzen nicht einsatzbereit.

„Schade, meine Mannschaft war vor der Zwangspause gut drauf. Es ist sicher nicht optimal so lange kein Training und kein Spiel in den Beinen zu haben, aber es kann auch ein Vorteil sein“, so Austria Lustenau Amateure Coach Michael Kopf. Für Kopf spielen Hohenems, Lauterach und Bregenz sowieso in einer eigenen Liga. Die zwei positiv getesteten Spieler machten der jungen Austria-Elf einen Strich durch die Rechnung. Für die Kopf-Schützlinge spricht das Heimrecht, immerhin wurden schon drei der vier Partien vor eigenem Publikum gewonnen.