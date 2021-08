Rankweil gewinnt bei Austria Lustenau Amateure

Die Kopf-Schützlinge bleiben weiter sieglos, Rankweil siegt ohne Probleme und holt drei Zähler.

Der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau Am. vs RW Rankweil

Dritter Erfolg für Rankweil, Austria Lustenau Amateure bleibt weiter sieglos. Während sich die Rot-Weißen bis auf den fünften Rang verbesserten, muss die Austria-Fohlentruppe wohl schon den Blick in Richtung Frühjahr für den Klassenerhalt richten. Und wenn bei Rankweil Fabian Koch nicht acht von bisher elf Saisontore erzielte hätte, wäre Rankweil im Angriff nur ein laues Lüftchen. So wurden in Lustenau seitens der Rankler eine unzählige Anzahl von Hochkarätern kläglich vergeben. Mathias Flatz (11./20./51./69.), Fabian Koch (28./63./66.) und Deniz Erkan (37.) hätten für einen weitaus höheren Erfolg der Gäste sorgen müssen. Doch Fabian Koch mit einem Doppelpack (24./69.) war einmal mehr der Matchwinner zugunsten der Rot-Weißen. Einwechselspieler Thomas Beiter gelang kurz vor Schluss der Endstand (88.). Zweimal konnte der bislang beste Torschütze in der Eliteliga den Austria Lustenau Schlussmann Florian Eres bezwingen. Mathias Flatz traf nur den linken Pfosten (64.). Bei Austria Lustenau II wird es ohne die Unterstützung der Profiabteilung wohl nur ganz, ganz schwer in der höchsten Leistungsstufe des Landes zu bleiben. „Wir haben heute mit dem allerletzten Aufgebot gespielt und vorwiegend sind U-18-Spieler auf dem Platz gestanden. In dieser Spielklasse ist das zuwenig“, sagt Austria Lustenau Amateure Trainer Michael Kopf. „Rankweil lebt. Jetzt kommen aber die Spiele der Wahrheit. Mit den vielen Möglichkeiten sind wir viel zu lässig umgegangen“, so Rankweil Trainer Stipo Palinic.