Austria Lustenau Amateure als Überraschungsgast

Die Austria Lustenau Amateure ist nach acht Spieltagen die wohl positivste Überraschung in dieser Meisterschaft. Alle Termine der Vorarlbergliga im Überblick.

Die zweite Kampfmannschaft der Grün-Weißen steht auf dem dritten Tabellenplatz und trifft nun im Spitzenspiel auf den Zweiten Wolfurt. In solch einer Besetzung seit Wochen hat die Fohlentruppe der Austria niemand soweit vorne auf der Rechnung. Einzig Kaderspieler Gabryel Monteiro de Andrade muss sich mit guten Leistungen über die Amateurmannschaft für die Profi-Elf empfehlen. Mit sechs Saisontoren und konstant guten Vorstellungen hat der junge Brasilianer aber einen großen Anteil an einem vorderen Tabellenplatz der Austria Amateure. Wolfurt kommt aber mit vier Siegen und einem Remis ins Planet Pure Stadion und will an Röthis dran bleiben. Der zweite Hit steigt in Haselstauden: Dornbirner SV empfängt Ex-RLW Klub Alberschwende.