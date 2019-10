Austria kassiert Niederlage in Steyr

Die Lustenauer Austria kassierte nach zuletzt vier Siegen in Folge bei Vorwärts Steyr eine 3:1-Niederlage.

Mit einem Sieg bei Vorwärts Steyr wollte die Lustenauer Austria den Anschluss an die Spitze halten und den fünften Sieg in Serie feiern. In den ersten gut 20 Minuten passierte nur sehr wenig - keine Mannschaft konnte wirklich Akzente setzten und gefährlich werden. Nach einer halben Stunde änderte sich dies aber schlagartig, als Steyr mit einem Doppelschlag durch Sulejmanovic und Himmelfreundpointner mit 2:0 in Führung ging. Durch den Anschlusstreffer von Morys kurz vor der Pause blieb es aber dennoch spannend.