Austria kassiert in Linz dritte Niederlage in Folge

Die Austria musste sich im Blau Weiß Linz auswärts trotz klarem Chancenplus mit 2:1 geschlagen geben und ist nun bereits seit 7 Meisterschaftsspielen sieglos.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wollte die Austria heute auswärts bei Blau Weiß Linz zurück in die Erfolgsspur. Und dies war auch von Beginn weg zu sehen - die Elf von Roman Mählich war das spielerisch deutlich bessere Team und kam auch zu mehreren 100-prozentigen Torchancen. Da diese jedoch teils fahrlässig ausgelassen wurde, ging es mit dem 0:0 in die Halbzeitpause.

Wer die Tore selbst nicht macht...

Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Lustenauer - diesmal in Person von Lukas Katnik (67.) weitere gute Chancen aus. Auf der anderen Seite machten es bis dahin harmlose Linzer dann deutlich besser: Florian Schubert (68./70.) sorgte mit eine schnellen Doppelschlag für eine komfortable 2:0-Führung der Hausherren und somit für eine Vorentscheidung. Der Treffer von Ronivaldo zum 2:1-Anschluss in der 91. Minute war nur noch Ergebniskosmetik. Am Ende kassierte die Austria eine heute unnötige Niederlage und wartet nun seit bereits sieben - inklusive Cup-Finale sogar acht - Spielen auf einen vollen Erfolg.