Austria jubelt über späten Erfolg gegen Amstetten

Dank zweier später Treffer feierte die Lustenauer Austria am Ende einen 3:1-Sieg und steht weiter an der Tabellenspitze.

Für die Lustenauer Austria ging es im heutigen Heimspiel gegen Amstetten darum, die Tabellenführung zu verteidigen. Und die Hausherren legten mit vollem Tempo vor und brachten die Gäste gleich mehrfach in Bedrängnis. Nachdem Chance um Chance vergeben wurde, gab es in der 38. Minute Elfmeter für Lustenau. Doch Tabakovic setzte den Ball deutlich über das Tor. So blieb es beim 0:0 zur Pause.

Die zweite Halbzeit startete besser - nach dem 1:0 für Lustenau durch Baiye (54.) glich Leimhofer nur zwei Minuten später aus. In weiterer Folge tat sich die Austria deutlich schwerer, weiterhin gefährliche Chancen zu kreieren. Doch einmal mehr konnte man sich auf Tabakovic verlassen, der in der 79. Minute sehenswert auf 2:1 stellte. Und es ging noch weiter. Cham setzte sich gegen Kurt gut durch und sorgte mit dem 3:1 in der 85. Minute für die Entscheidung. Am Ende feierte die Austria den bereits 6. Sieg im 7. Spiel.