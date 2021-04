Austria erkämpft sich Punkt gegen Kampfenberg

Dank eines Treffers von Nael Jaby sicherte sich die Austria aus Lustenau im Heimspiel gegen den Kapfenberger SV mit dem 1:1 einen Punkt.

Nach der Derby-Niederlage und den Unsicherheiten bezüglich der Lizenz ging es für die Lustenauer Austria heute zu Hause gegen den Kapfenberger SV. Doch das Spiel begann denkbar schlecht: Musija sorgte per direkt verwandeltem Freistoß früh für die 0:1-Führung der Gäste. Die Lustenauer waren sichtlich geschockt und benötigten einige Zeit, um wieder ins Spiel zu kommen. In der 34. Minute hatten die Hauherren dann Pech, als ein Jaby-Freistoß noch von der Linie gekratzt wurde. Da Jaby kurz vor der Pause auch eine gute Kopfball-Chance nicht nutzte, ging es mit dem 0:1 in die Halbzeit.