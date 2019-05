Australischer Ex-Premierminister Bob Hawke gestorben

Der frühere australische Premierminister Bob Hawke ist tot.

Der frühere Vorsitzende der sozialdemokratischen Labor-Partei starb am Donnerstag zu Hause in Sydney im Alter von 89 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Hawke war Partei- und Regierungschef von 1983 bis 1991 – so lange wie bisher kein anderer Labor-Politiker. Nach fast neunjähriger Amtszeit wurde er von der eigenen Partei gestürzt.