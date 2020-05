Australiens "dreckigstes" Braunkohlekraftwerk spektakulär gesprengt

Wie Dominosteine: Mit einer spektakulären Sprengung sind am Montag in Australien acht Schornsteine zu Fall gebracht worden.

Australiens "dreckigstes" Braunkohlekraftwerk gehört der Vergangenheit an. Das 1964 in Betrieb genommene Kraftwerk Hazelwood Power Station, dessen acht Schornsteine 137 Meter hoch im Latrobe Tal rund 160 Kilometer östlich von Melbourne aufragten, wurde am Montag abgerissen. Es soll für drei Prozent des Treibhausgasausstoßes von ganz Australien verantwortlich gewesen sein.