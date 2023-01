Australien könnte Kanye West Einreise verweigern

Wegen seiner antisemitischen Äußerungen könnte der amerikanische Rapper Kanye West Probleme bei der Einreise in Australien bekommen.

Dem Musiker, der sich derzeit Ye nennt, könnte ein Visum verweigert werden, sagte Bildungsminister Jason Clare am Mittwoch. Er reagierte damit auf Medienberichte, wonach West in der kommenden Woche die Familie seiner neuen australischen Partnerin Bianca Censori in Melbourne besuchen will.