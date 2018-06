Australien kämpft um Achtelfinale - Chance für Cahill?

Australiens Fußball-Nationalelf darf trotz bisher überschaubarer Ausbeute noch auf die zweite Achtelfinal-Teilnahme bei einer Fußball-Weltmeisterschaft hoffen. Die "Socceroos" müssen dafür am Dienstag (16.00 Uhr) gegen die bereits aus dem Aufstiegsrennen ausgeschiedenen Peruaner gewinnen - und auch auf motivierte Franzosen bauen.

Holt Dänemark im Parallelspiel gegen die “Bleus” ein Remis, wäre selbst ein australischer Erfolg in Sotschi zu wenig. Aufgrund der Tordifferenz – Dänemark hält bei plus eins, Australien bei minus eins – würden bei Punkte- und Torgleichstand die höhere Anzahl an erzielten Treffern zählen. Gibt es dabei Gleichstand, würden die Fairplay-Wertung und anschließend das Los entscheiden.