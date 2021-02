Australien: Facebook will Nachrichtensperre aufheben

Im Streit über die Vergütung journalistischer Inhalte hat das US-Internetunternehmen Facebook mit der australischen Regierung eine Vereinbarung getroffen.

Als deren Ergebnis solle die in der vergangene Woche von Facebook für Australien verhängte Nachrichtenblockade demnächst aufgehoben werden, teilte Finanzminister Josh Frydenberg am Dienstag mit. "Der Regierung wurde von Facebook angekündigt, dass es beabsichtige, australische Nachrichtenseiten in den kommenden Tagen wiederherzustellen", sagte Frydenberg.