Austria Lustenau feiert in Wien ersten Auswärtssieg

Die Lustenauer Austria jubelte bei Rapid II über einen hart erkämpften 2:1-Sieg. Den Siegtreffer erzielte Maak in der 72. Minute.

Nach dem bitteren Last-Minute-Remis gegen die Young Violets ging es für die Lustenauer Austria heute gegen die zweite Mannschaft von Rapid Wien. Das Ziel war dabei klar - der erste Auswärtssieg der Saison sollte her. Doch gerade zu Beginn hatte die Austria Schwierigkeiten mit dem hohen Pressing der Hausherren. Obwohl die Lustenauer dann etwas besser ins Spiel fanden, hatten die Rapidler in der ersten Halbzeit insgesamt die besseren Chancen. Den Treffer machten dennoch die Lustenauer, als Wallace nach Ranacher-Vorarbeit kurz vor dem Pausenpfiff für die 0:1-Führung sorgte.

Die Startphase der zweiten Halbzeit gehörte wieder den Wienern, die in der 54. Minute durch Schuster zum nicht unverdienten 1:1-Ausgleich kamen. In weiterer Folge war die Partie wieder völlig offen und beide Mannschaften wechselten kräftig durch. Inder 72. Minute gingen die Lustenauer dann wieder in Führung, nachdem Maak eine Freistoßflanke von Nael Jaby zum 1:2 einköpfte. Diesen Vorsprung ließ sich die Austria nicht mehr nehmen und jubelte am Ende über den ersten Auswärtserfolg der Saison.